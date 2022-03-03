Как правильно заполнить бюллетень на выборах-2020

16:20 08 Октябрь Киев, Украина

Для избирателей создали видеогид, с объяснениями, как не ошибиться при заполнении бюллетеня во время голосования на местных выборах 25 октября.
 
Сообщила гражданская сеть ОПОРА.
 
В организации отметили, что 25 октября состоятся первые местные выборы согласно с новым административно-территориальным устройством страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.

Поэтому, рассказали и показали правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня:
  • как правильно заполнять бюллетень,
  • как проголосовать за партию,
  • как писать цифры для голосования за кандидата,
  • зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.