Как правильно заполнить бюллетень на выборах-2020

Для избирателей создали видеогид, с объяснениями, как не ошибиться при заполнении бюллетеня во время голосования на местных выборах 25 октября.
Сообщила гражданская сеть ОПОРА.
В организации отметили, что 25 октября состоятся первые местные выборы согласно с новым административно-территориальным устройством страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.
Поэтому, рассказали и показали правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня:
Поэтому, рассказали и показали правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня:
- как правильно заполнять бюллетень,
- как проголосовать за партию,
- как писать цифры для голосования за кандидата,
- зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.
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