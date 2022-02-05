Как правильно себя вести на водоемах, чтобы отдых не превратился в трагедию

20:09 14 Май Киев, Украина

Отдыхая на воде, всегда надо помнить о безопасности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) напомнила правила безопасного поведения на воде.

Первым условием безопасного отдыха является умение плавать. Научиться плавать нужно каждому гражданину нашей страны, сообщают спасатели.



Правила безопасного купания:

Отдых на воде (купание, катание на лодках) должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных для этого местах.

В воде стоит находиться не более 15 минут.

После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдыхать в тени.

Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.

Нельзя плавать на надувных матрасах или камерах – даже слабый ветер может унести их далеко от берега. Матрасы предназначены для того, чтобы загорать на них на берегу.

Купаться в местах, которые не определены местными органами исполнительной власти и не оборудованы для купания людей;

Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов;

Использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин, надувные матрасы и другие орудия, не предусмотренное для плавания;

Употреблять спиртные напитки во время купания.

Также спасатели советуют купаться после 1,5 – 2 часа после еды, однако медики с этим не соглашаются. Купаться с полным животом некомфортно, но это не опасно. Кроме того, если посмотреть на статистику, еда не бывает сопутствующей причиной утопления. Основные риски – неумение плавать, алкогольное опьянение, несоблюдение правил безопасности.