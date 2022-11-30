Как повлияли отключения электроэнергии на работу кафе и ресторанов – исследование

15:28 30 ноября Киев, Украина





Однако упали показатели обращения. Больше всего «просели» заведения в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) После первого блекаута количество работающих заведений питания существенно не изменилось. Больше кафе и ресторанов остановили работу в Житомирской и Одесской областях - 3-5%, говорится в исследовании Opendatabot со ссылкой на данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.Однако упали показатели обращения. Больше всего «просели» заведения в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%)

областях.

После второго массированного обстрела 23 ноября больше всего пострадали заведения в Черкасской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях. Однако в Житомирской области 4% заведений возобновили свою работу.

«Второй блекаут» сократил обороты кафе и ресторанов еще на 8%.

Те, кто установил генераторы уже адаптировались, и даже видят рост в кассе, рассказали в Poster. Заведения становятся не только местом, где можно поесть или выпить кофе, но и рабочими хабами и «пунктами несокрушимости».