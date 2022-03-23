Как помочь близкому человеку пережить плен или блокаду. Советы психолога

12:23 23 марта Киев, Украина

Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, находившихся в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила.



🔷 Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами.



🔷 Не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен отдавать себе отчет, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию.



🔷 Если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и затем обязательно проявится снова.



🔷 Не мешайте выговориться. Не нужно останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю поочередно всем членам семьи и знакомым по нескольку раз.



🔷 Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместно обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним — близкие люди.



🔷 Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и т.д.



🔷 Нельзя надолго оставлять потерпевшего друга, позволяя ему замыкаться в себе.



🔷 Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту. Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua