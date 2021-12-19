Как пользоваться э-паспортом в "Дии": видеоинструкция

С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в приложении "Дия", Минцифры подготовило пошаговую видеоинструкцию как пользоваться э- паспортом.
В частности, в инструкции в текстовом формате и с помощью видеороликов граждане могут узнать: как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения Дия; как подтвердить свою личность с помощью сканирующего устройства; как поделиться копией паспорта в Дии; где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас.
В министерстве отметили, что с помощью обновленного приложения Дия 2.0 украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам в необходимых жизненных ситуациях в несколько кликов - при получении отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и т.п.
Как сообщалось, 30 марта вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина стала первой страной в мире, в которой электронные паспорта имеют такую же юридическую силу, как и физические аналоги. Соответствующий законопроект о цифровых паспортах Верховная Рада приняла сегодня. Закон поддержали 302 народных депутата.
Федоров добавил, что биометрический загранпаспорт или ID-карта в Дии с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов.
По данным законодателей, количество граждан Украины, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение портала Дия, составляет около 4 млн человек.
Федоров добавил, что биометрический загранпаспорт или ID-карта в Дии с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов.
По данным законодателей, количество граждан Украины, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение портала Дия, составляет около 4 млн человек.
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