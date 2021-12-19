Как пользоваться э-паспортом в "Дии": видеоинструкция

06:39 31 Март Киев, Украина

С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в приложении "Дия", Минцифры подготовило пошаговую видеоинструкцию как пользоваться э- паспортом.

«Отныне электронные паспорта на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги. Это еще один очень важный шаг в построении цифрового государства и вхождение в режим без бумаг. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как пользоваться электронным паспортом в Дии», - говорится в сообщении.

В частности, в инструкции в текстовом формате и с помощью видеороликов граждане могут узнать: как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения Дия; как подтвердить свою личность с помощью сканирующего устройства; как поделиться копией паспорта в Дии; где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас.

В министерстве отметили, что с помощью обновленного приложения Дия 2.0 украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам в необходимых жизненных ситуациях в несколько кликов - при получении отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и т.п.