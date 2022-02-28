Как получить пенсию и другие выплаты в военное время

08:01 28 Февраль Киев, Украина

Правительство предусмотрело особый порядок предоставления выплат гражданам, которые изменили место жительства в связи с военными действиями на территории Украины. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Кабмина.



"Министерство социальной политики Украины отмечает, что для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО Укрпочта, правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства", - говорится в сообщении.



Так, на новом месте пребывания гражданам необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону в органы Пенсионного фонда Украины - пенсионерам либо в органы социальной защиты населения - получателям денежных пособий.



Кроме того, пенсионеры могут обратиться через личный еКабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.



"Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО Ощадбанк как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера)", - добавили в ведомстве.



Напомним, 26 февраля Кабинет Министров на внеочередном заседании принял постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.

В частности, если нет возможности получить деньги по месту жительства или нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.



Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства.





