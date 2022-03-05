Как получить гуманитарную помощь в Киеве. Созданы онлайн-карты

08:15 05 Март Киев, Украина

В столице Украины создан гуманитарный штаб Киева (ГШК) для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи.

Координатором ГШК стал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками таких мест Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала специальные карты.

На карте можно найти точки гуманитарных штабов и адреса. Информация ежедневно обновляется.

Также карты гуманитарных штабов доступна в приложении Цифровой в разделе – Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов и зоомагазинов.

📌 Карта Гуманитарных штабов - https://cutt.ly/0AjSQya

📌 Карта точек продажи хлеба - https://cutt.ly/gAjDyuV

📌 Карта зоомагазинов - https://cutt.ly/fAjSSuK

Напомним, что сейчас украинцы живут в условиях военного положения. В Киеве ежедневно действует комендантский час с 20.00 до 7.00. В этот период жителей столицы призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

С начала полномасштабной войны Украина получила более 800 грузов гуманитарной помощи из-за рубежа.