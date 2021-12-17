Как получить алименты на содержание ребенка

Каждый украинский ребенок имеет право на финансовую помощь, до достижения им совершеннолетия. В Минюсте объяснили, как можно получить алименты.
Также в Министерстве подчеркнули, что отдельное проживание несовершеннолетнего ребенка, от одного из родителей не освобождает последнего от обязанности поддерживать финансово свое чадо(чаще всего - путем уплаты алиментов).
Так, для получения алиментов, существуют следующие способы:
- Досудебный (добровольный). Это может быть как устная договоренность между родителями, так и нотариально заверенный договор об уплате алиментов на ребенка. Отличие между ними заключается в том, что невыполнение устной договоренности не влечет за собой юридических последствий, тогда как неуплата алиментов по договору является основанием для обращения в орган государственной исполнительной службы и взыскания алиментов в принудительном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса;
- Судебный - когда родители не достигли согласия относительно размера алиментов, или один из родителей вообще уклоняется от содержания своего ребенка и не принимает участия в его воспитании. В таком случае мать или отец (опекун, попечитель) вправе обратиться в суд.
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