Как Подать заявку о поврежденном имуществе. Инструкция

Подать заявку о поврежденном имуществе во время войны теперь можно в приложении Дия
❓Кто может подать заявку
❓Кто может подать заявку
Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля было повреждено:
▪️Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
▪️Квартиры
▪️Прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)
Как подать заявку на поврежденное имущество?
✅Обновите приложение
✅В разделе Услуги выберите Сообщения о поврежденном имуществе.
✅Заполните форму, указав необходимую информацию (ФИО, РНОКПП, контактные данные и информация об поврежденном объекте).
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.
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