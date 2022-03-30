Как Подать заявку о поврежденном имуществе. Инструкция

08:07 30 марта Киев, Украина





❓Кто может подать заявку Подать заявку о поврежденном имуществе во время войны теперь можно в приложении Дия



Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля было повреждено:



▪️Частные дома (усадебные, дачные и садовые)

▪️Квартиры

▪️Прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)



Как подать заявку на поврежденное имущество?



✅Обновите приложение

✅В разделе Услуги выберите Сообщения о поврежденном имуществе.

✅Заполните форму, указав необходимую информацию (ФИО, РНОКПП, контактные данные и информация об поврежденном объекте).



После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.