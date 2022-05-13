Как пережить гололед: Минздрав советует не торопиться, особенно на проезжей части

Чтобы уберечь себя и своих близких во время непогоды, стоит прислушаться к специалистов и последовать их простым советам.
Как пережить ледяной коллапс и остаться здоровым и невредимым — говорится в рекомендациях Минздрава.
Главные правила безопасности при гололеде
В Минздраве отмечают, если у вас после падения, даже спустя некоторое время, начала болеть голова, появилась тошнота или боль в суставах — нужно срочно обратиться к врачу.
По данным Центра медицинской статистики, наиболее часто травмы, которые получают украинцы в результате падений, это: переломы черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей.
По данным Центра медицинской статистики, наиболее часто травмы, которые получают украинцы в результате падений, это: переломы черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей.
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