Как пережить гололед: Минздрав советует не торопиться, особенно на проезжей части

12:48 11 декабря Киев, Украина

Чтобы уберечь себя и своих близких во время непогоды, стоит прислушаться к специалистов и последовать их простым советам.



Как пережить ледяной коллапс и остаться здоровым и невредимым — говорится в рекомендациях



Главные правила безопасности при гололеде Как пережить ледяной коллапс и остаться здоровым и невредимым — говорится в рекомендациях Минздрава

Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.

Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.

Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения — падать будет не так высоко и не так больно.

Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.

Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.

Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант — удобные ботинки с рельефной подошвой.

В Минздраве отмечают, если у вас после падения, даже спустя некоторое время, начала болеть голова, появилась тошнота или боль в суставах — нужно срочно обратиться к врачу.



По данным Центра медицинской статистики, наиболее часто травмы, которые получают украинцы в результате падений, это: переломы черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей.