Как открыть электронный больничный без визита к семейному врачу

08:06 10 Февраль Киев, Украина

Открывать электронный больничный смогут украинцы, которые ощущают симптомы ОРВИ, гриппа или даже короновируса. Для этого не нужно посещать своего семейного доктора.



При этом, чтобы не запускать болезнь, пациент может обратиться к врачу посредством телефонного звонка или сообщения, чтобы тот, по описанным симптомам, смог проконсультировать больного и назначить необходимое лечение.



Больничный можно открыть дистанционно только на 5 дней. Если больной не начал чувствовать себя лучше спустя этот срок, то продлить свое лечение уже необходимо при непосредственном приеме в больнице.



Такие новые меры введены для того, чтобы немного разгрузить врачей, количество пациентов которых сильно возросло за последнее время. Также это поможет минимизировать случаи заражения респираторными болезнями от контакта с людьми в лечебном заведении.