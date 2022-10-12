Как оставаться на связи при обстреле: советы

В Центре стратегических коммуникаций обнародовали перечень советов по поводу того, как не остаться без связи в случае возможных перебоев на фоне ракетных атак на города Украины.
В результате массированной атаки на украинские города может исчезнуть связь, отмечают авторы сообщения. Чтобы сохранить возможность общаться с близкими, они рекомендуют использовать облегченные версии привычных мессенджеров.
В результате массированной атаки на украинские города может исчезнуть связь, отмечают авторы сообщения. Чтобы сохранить возможность общаться с близкими, они рекомендуют использовать облегченные версии привычных мессенджеров.
Также специалисты рекомендуют использовать приложения с картами, которые работают без интернета.
Кроме того, специалисты советуют пользоваться запасным кнопочным телефоном, поскольку он может работать дольше смартфона.
Еще больше советов можно найти по ссылке.
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