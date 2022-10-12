Как оставаться на связи при обстреле: советы

12:10 10 октября Киев, Украина

В Центре стратегических коммуникаций обнародовали перечень советов по поводу того, как не остаться без связи в случае возможных перебоев на фоне ракетных атак на города Украины.



В результате массированной атаки на украинские города может исчезнуть связь, отмечают авторы сообщения. Чтобы сохранить возможность общаться с близкими, они рекомендуют использовать облегченные версии привычных мессенджеров.

"Если оно ( связь — ред. ) будет, но слабой, используйте облегченные версии приложений – например, Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Они работают быстро даже при ухудшении Интернета", — пояснили в Центре.

Также специалисты рекомендуют использовать приложения с картами, которые работают без интернета.

"Установите на смартфон приложение с картами, не требующими сети. Например, mapy.cz. Или включите соответствующую функцию на Google Maps. Приложения не загружают автоматически нужные карты — сделайте это заранее самостоятельно", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты советуют пользоваться запасным кнопочным телефоном, поскольку он может работать дольше смартфона.