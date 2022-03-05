Как онкопациентам получить помощь во время войны

Информацию о режиме работы учреждения и перечне услуг, которые предоставляет заведение, можно получить по телефону у контактного лица учреждения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.
Перечень больниц и номеров для телефонной связи по ссылке https://bit.ly/35LI080
Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах: https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer.
Также для пациентов, больных раком, работает круглосуточная горячая линия Киевского онкоцентра: 067-703-60-70
Национальный институт рака проводит плановую химиотерапию онкологическим и гематологическим пациентам в условиях стационара (с 10:00 - до 12:00 с по пт, отделение онкоурологии)
Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах: https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer.
Также для пациентов, больных раком, работает круглосуточная горячая линия Киевского онкоцентра: 067-703-60-70
Национальный институт рака проводит плановую химиотерапию онкологическим и гематологическим пациентам в условиях стационара (с 10:00 - до 12:00 с по пт, отделение онкоурологии)
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