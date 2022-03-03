Как оформлять новорожденных во время войны

14:16 03 Март Киев, Украина

Жизнь продолжается. И рождается новая, несмотря на войну. На сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь сосчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно.



Как зарегистрировать младенца?

"В связи с военным состоянием услуга е-Малятко недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС), где нет активных боевых действий. Для регистрации понадобится только бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о", - сообщают в Минцифре.

Если доступ к реестру ГРАГС отсутствует, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.



Жизнь победит смерть.