Как оформлять новорожденных во время войны

Жизнь продолжается. И рождается новая, несмотря на войну. На сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь сосчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно.
Как зарегистрировать младенца?
Как зарегистрировать младенца?
Если доступ к реестру ГРАГС отсутствует, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.
Жизнь победит смерть.
Жизнь победит смерть.
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