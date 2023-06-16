Как оформить загранпаспорт для ребенка, родившегося за границей

Граждане Украины, у которых ребенок родился за границей, могут оформить ему загранпаспорт без возвращения в Украину. В Государственной миграционной службе Украины объяснили, как это можно сделать.
За пределами Украины оформить загранпаспорт можно в центрах "Паспортный сервис" и зарубежных дипломатических учреждениях (ЗДУ).
При этом присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения отцифрованного образа лица.
Кроме того, если паспорт матери просрочен или не вклеена фотография, можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".
Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении, то необходимо сделать официальный перевод и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.
В случае, если отец ребенка – иностранец, необходимо обратиться в ЗДУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления – 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗДУ, и в центрах "Паспортный сервис".
Стоимость детского загранпаспорта такая же, как взрослого. В подразделениях Миграционной службы это 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.
За пределами Украины оформить загранпаспорт можно в центрах "Паспортный сервис" и зарубежных дипломатических учреждениях (ЗДУ).
При этом присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения отцифрованного образа лица.
Кроме того, если паспорт матери просрочен или не вклеена фотография, можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".
Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении, то необходимо сделать официальный перевод и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.
В случае, если отец ребенка – иностранец, необходимо обратиться в ЗДУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления – 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗДУ, и в центрах "Паспортный сервис".
Стоимость детского загранпаспорта такая же, как взрослого. В подразделениях Миграционной службы это 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.
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