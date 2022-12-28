Как обстрелы энергоинфраструктуры и отключение света повлияли на количество беженцев из Украины

16:15 28 декабря Киев, Украина

Разница между количеством украинцев, выехавших и не вернувшихся из-за границы за 11 месяцев текущего года, составляет 2 211 615 человек. Блэкауты и обстрелы войсками рф энергоинфраструктуры увеличили количество украинских беженцев на 2%.



Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Пограничной службы Украины.



Количество уехавших, еще не вернувшихся в Украину, несколько возросло после начала массированных обстрелов инфраструктуры и отключений

электроэнергии. Если еще в сентябре 2022-го домой возвращалось больше людей, чем уезжало, то в октябре и ноябре ситуация изменилась.

Впервые за последние 5 месяцев в октябре количество выехавших за границу людей превысило количество вернувшихся домой — на 16,3 тысячи человек. В ноябре количество выехавших выросло еще на 43%.



В целом, с начала массированных обстрелов инфраструктуры, количество уехавших и еще не вернувшихся домой украинцев возросло на 2%.



Всего из-за блекаутов и бомбардировок выехало 14% от количества украинцев, вернувшихся за последние 5 месяцев.