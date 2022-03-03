Как найти родственника: в Харькове создали бот для поиска пропавших в городе людей

17:52 03 Март Киев, Украина





Чтобы найти пропавшего родственника или знакомого, необходимо перейти в телеграмм Харькове создали Telegram-бот для поиска пропавших на территории города людей, сообщил Харьковский городской совет в собственном телеграмм-канале.Чтобы найти пропавшего родственника или знакомого, необходимо перейти в телеграмм Надежда-бот и указать следующую информацию:

Ваша фамилия, имя, отчество Кем вам приходится пропавший человек Если вы обращались в полицию – номер заявления Ваш телефон для связи Фамилия, имя, отчество пропавшего лица Пол (мужчина или женщина) Дата рождения пропавшего лица Номер телефона пропавшего лица Место исчезновения Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался) Дата исчезновения Время исчезновения Приметы пропавшего лица Описание одежды пропавшего лица Какие вещи были с собой у пропавшего лица Дополнительная полезная информация

Пользователям порекомендовали полностью скопировать этот список вопросов и вставить в строку ввода, затем заменить вопросы ответами и добавить фото исчезнувшего человека.



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