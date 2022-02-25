«Как можно быть полезным здесь и сейчас»: волонтеры опубликовали ресурсы где можно помочь и получить помощь

16:45 25 Февраль Киев, Украина

Друзья, делимся с вами полезными ссылками «Как можно быть полезным здесь и сейчас» и призываем их распространять:

Инициатива Центра совместных действий. Чтобы найти безопасное убежище тем, кто бежит от войны в более безопасные регионы предлагают заполнить форму. После заполнения формы с вами свяжутся и помогут найти убежище.

Вас примут небезразличные граждане из Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей.
 
Предложить убежище
Если вы живете в вышеупомянутых областях и готовы принять несколько человек – заполните эту форму.
Это актуально как для жителей городов, так и для небольших поселков и сел.

Сейчас многим гражданам нужна помощь. Добраться до безопасного места, жилья или медикаменты. Если у вас есть автомобиль - можете взять пассажиров или помогать другим способом.
 
Также если помощь вам нужна здесь вы можете заполнить заявку на сайте.

Рекомендации от Минздрава по предоставлению медицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц.