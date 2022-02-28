Как мир спорта поддерживает Украину?

16:51 28 Февраль Киев, Украина





Мировое спортивное сообщество выступает с поддержкой нашей страны и вводит новые запреты против России. МОК призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия в России или Белоруссии.

Спортсмены со всего мира выходят с нашими флагами, в его цвета подсвечиваются спортивные дворцы, все скандируют "Слава Украине!"

Учитывая, что спорт России и так сильно пострадал от многочисленных допинговых скандалов, можно считать, что это его фактический финал.