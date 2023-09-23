Как местное население и партизаны Крыма помогают ВСУ

11:04 23 сентября Киев, Украина

О том, что крымчане с нетерпением ждут ВСУ и освобождения от российских оккупантов, известно всем. Но в своем ожидании местное население не пассивно. Оно всячески помогает партизанскому военному движению украинцев и крымских татар - Атеш. А Севастополь – это главная база партизан в оккупированном Крыму.

Вот и к удару по штабу флота рф в Севастополе приложили руку местные жители и корректировавшие огонь партизаны. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили партизаны из Атеш.

"Атеш и севастопольцы корректировали удар по штабу Черноморского флота в Севастополе", - говорится в сообщении военного движения украинцев и крымских татар.

Также уточняется, что члены Атеш уже долгое время собирают информацию о военных объектах в Севастополе и местах размещения противовоздушной обороны. Такая информация помогла ВСУ оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу врага.

Участники движения также поблагодарили российский Минобороны за задержки выплат военным, которые "помогают привлечь к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота рф".

Напомним, в Крыму днем 22 сентября раздались взрывы. "Прилет" был по ремонтной базе российских военных грузовиков. Позже в Севастополе нанесен удар по штабу флота рф, в россии заявили о жертвах.