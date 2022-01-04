Как Китай в условиях пандемии готовится к Зимним Олимпийским играм

Начиная со сегодняшнего дня тысячи сотрудников, волонтеров, уборщиков, поваров и водителей автобусов, связанных с Олимпийскими играми, на несколько недель будут находиться в своеобразном "пузыре" так называемого «замкнутого цикла» без прямого физического доступа к внешнему миру.
Ожидается, что мировые СМИ и около 3000 спортсменов начнут прибывать в китайскую столицу в ближайшие недели и останутся в "пузыре" с момента приземления до тех пор, пока не покинут страну.
Любой, кто входит в "пузырь", должен быть полностью вакцинирован или пройти 21-дневный карантин, когда он приземлится, и каждый, кто находится внутри, будет ежедневно проходить тестирование и должен постоянно носить маски для лица.
Чжао Вэйдун, глава отдела СМИ Олимпийского оргкомитета, сказал, что Пекин «полностью подготовлен».
«Гостиницы, транспорт, жилье, а также наши научно-технические проекты Зимних Олимпийских игр - все готово», - сказал Чжао.
Болельщики не будут участвовать в «замкнутом цикле», и организаторам придется следить за тем, чтобы они не пересекались со спортсменами и другими людьми внутри "пузыря".
Люди, которые живут в Китае, также должны пройти карантин после выхода из пузыря, чтобы вернуться домой.
Ожидается, что мировые СМИ и около 3000 спортсменов начнут прибывать в китайскую столицу в ближайшие недели и останутся в "пузыре" с момента приземления до тех пор, пока не покинут страну.
Любой, кто входит в "пузырь", должен быть полностью вакцинирован или пройти 21-дневный карантин, когда он приземлится, и каждый, кто находится внутри, будет ежедневно проходить тестирование и должен постоянно носить маски для лица.
Чжао Вэйдун, глава отдела СМИ Олимпийского оргкомитета, сказал, что Пекин «полностью подготовлен».
«Гостиницы, транспорт, жилье, а также наши научно-технические проекты Зимних Олимпийских игр - все готово», - сказал Чжао.
Болельщики не будут участвовать в «замкнутом цикле», и организаторам придется следить за тем, чтобы они не пересекались со спортсменами и другими людьми внутри "пузыря".
Люди, которые живут в Китае, также должны пройти карантин после выхода из пузыря, чтобы вернуться домой.
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