Как изменились отношения между украинцами и россиянами – данные опроса

08:53 18 Декабрь Киев, Украина

Дружественные отношения предполагают полное доверие и равенство возможностей. Но нарушив эти условия, любую дружбу можно разорвать. Более 3,5 столетий назад была попытка объединить два братских народа, но на условиях господства одного из них. И хотя девиз Переяславской рады «Навiки разом» утратил всякий смысл в политическом отношении, за эти годы кровные связи между украинцами и россиянами только усилились. Может поэтому так больно воспринимается людьми агрессивная политика, которую ведет против Украины правительство Путина.

Менее, чем за год отношения между гражданами Украины и России изменилось в худшую сторону. Это показал итог опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российской негосударственной организацией Левада-Центр. Опрос проводился в ноябре этого года.

В Украине среди опрошенных граждан число сторонников и противников России составило 39% и 47% соответственно. А среди россиян хорошо или очень хорошо относились к Украине 45%, а плохо или очень плохо – 43% (в феврале это соотношение было 54% и 31%).

При этом хорошее отношение к России усиливается с приближением к ее границам: если на западе положительно относятся к России 26%, в центре – 35%, то на юге – 49%, а на востоке – 52%. Соответственно и нелюбовь к России выше на западе Украины - 61%, при этом на востоке - 30%.

"Большинство респондентов обеих стран плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран. Тем более, 2 из 5 респондентов в Украине сообщили, что у них есть близкие родственники в РФ", - говорится в исследовании.

Как более демократичные, 76% украинцев считают, что население РФ не пытается влиять на политику своего правительства.

Насколько изменились отношения между народами, говорит тот факт, что за независимость Украины от России высказались 88% украинцев и 75% россиян, и лишь 6% украинцев и 18% россиян все еще хотят объединения.

О закрытии границ положительно высказались 39% украинцев и 24% граждан РФ. При этом, соответственно 49% и 51% мечтают о независимости, но без границ и таможен.

Как сообщалось ранее, более 50% граждан Украины выразили свою готовность защищать страну в случае военного вторжения РФ. Бездействовали бы - 18% опрошенных.