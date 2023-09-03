Как изменились настроения в украинском обществе за два года - исследование

12:06 24 августа Киев, Украина

К 32-му Дню Независимости Украины проведено исследование настроений в украинском обществе. Опрос провела социологическая компания Gradus Research, сравнив полученные результаты с данными за 2021 год.

Так, 61% украинцев считают, что страна двигается в правильном направлении, в то время как в марте 2021 года эта цифра составляла 52%. За два года также существенно возросла поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО: интеграцию поддерживают 78% и 79%, тогда как в августе 2021 года

такой вектор называли правильным 61% и 60% опрошенных.

В Gradus Research говорят, что война посодействовала единству в обществе, а также вызвала у граждан рост ожиданий от государства. Это связано с тем, что некоторые вопросы, как установление систем ПВО или жилье для ВПЛ, может решить только государство.



Кроме того, в обществе растут альтруистические настроения. Так, почти треть опрошенных (28%) готова уступить собственные интересы ради общественного согласия, тогда как в 2021-м этот показатель составлял 14%. Возросла также доля украинцев (73%), которые считают обязательной нормой обеспечение свобод каждого гражданина. Этот показатель был на 5% ниже в 2021 году.

Вера украинцев в возможность иметь лучшую жизнь в будущем выше уровня 2021 года, свидетельствует опрос. Такого мнения придерживаются 68% опрошенных, а в 2021-м - 62%.



Среди основных возможностей по завершении войны видят повышение оборонной способности Украины (52%), экономическую поддержку от других стран (40%) и обновление инфраструктуры. Восстановление городов украинцы считают одним из самых больших вызовов (58%), свидетельствует опрос. Среди других – экономическое восстановление (54%) и безопасность на территориях, где продолжались боевые действия (52%).