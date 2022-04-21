Как быстро забрать авто со штрафплощадки. Инструкция пользования новым сервисом

10:38 24 ноября Киев, Украина

В Киеве в тестовом режиме запустили онлайн-сервис возврата авто со штрафплощадки. Для быстрого возврата автомобиля достаточно зайти в приложение Kyiv Smart City , создать и распечатать электронное заявление на возврат.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.



По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентина Осипова, пока эта услуга работает в тестовом режиме.



"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%.



Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создана электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль.



Кстати, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу — с 09:00 до 17:00".



Отмечается, что этот сервис создан для того, чтобы разгрузить улицы от хаотично запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу, и чтобы оплатить штраф и забрать машину было комфортно.



Чтобы воспользоваться новым сервисом в приложении Kyiv Smart City, нужно сделать следующее:



- перейдите на вкладку "Городские сервисы" — "Сервисы водителя" — "Эвакуация" и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами. После того, как будет предоставлена вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены в 18:00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 — на следующий день, о чем водитель получит уведомление. Далее достаточно распечатать заявление, подписать его и следовать сразу на штрафплощадку. Показать документ работнику полиции и получить свой автомобиль через несколько минут.