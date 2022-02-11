Как будут работать сады и школы в красных зонах

09:35 23 Сентябрь Киев, Украина

После обновления карантинных зон (21 сентября) детские сады и школы на большинстве территорий свою работу прекращать не будут. Например, в 8 из 14 административных единиц, в которых установлен красный уровень эпидемиологической опасности, будет разрешено посещение учебных заведений.

Правительство разрешило регионам самостоятельно решать, возобновлять ли работу школ и садиков в красных зонах. Такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Так, с 22 сентября посещение школ и садиков запрещено в городах Чоп (Закарпатская область) и Канев (Черкасская область), а также в Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области. Зато в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области дети могут ходить в садики.



В Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в городе Бережаны, Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в городе Нежине и Носовском районе Черниговской области, несмотря на красную зону, работа школ и садиков разрешена.





