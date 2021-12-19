Как будет выглядеть главная елка Украины и крупнейший «вертеп» в Европе

10:22 04 Декабрь Киев, Украина

Уходят в историю советские традиции новогодних елок. На смену им приходят традиции, связанные с церковными обрядами, которые существовали в Украине в досоветский период. Вот и Главную елку страны теперь стало традицией зажигать на день Николая, 19 декабря.

Кроме Софийской площади, праздничные локации обустроят на Владимирском проезде и в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада). Елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

В соответствии с основной темой, главная праздничная локация на Софийской площади будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос. Сообщается, что основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, царей, ангелов и… колядников.

Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Будем надеяться, что в этом случае «вертеп» будет ассоциироваться лишь с кукольным представлением, популярным в народе, а не с отрицательным значением этого слова (см. толковый словарь).

Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета. Праздничная елка высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.

Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену. В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток.

Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

На Владимирском проезде будет работать ярмарка и фудкорт. Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.

Напомним также, что всвязи с рождественско-новогодними праздниками украинцы будут иметь три выходных дня подряд в конце декабря и два длинных уикенда в начале января.