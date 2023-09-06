Как ботсад им.Гришко выживает во время войны и бережет память об украинских героях

19:59 25 августа Киев, Украина





Кроме того, что этот природный памятник хранит свидетельства о важных исторических событиях. Британский журналист Гай Файнс посетил Киев и вместе с эко активистами прошелся по уютным тропинкам ботанического сада имени Гришко. Это гармоничное место служило в течение многих лет прибежищем для монахов - посреди ботанического сада есть церковь и монастырь, который пережил даже монгольское нашествие 1241 года - уходит аж в 10 век. История говорит, что именно с этих холмов князь Владимир распространил христианскую веру по всей Киевской Руси.Кроме того, что этот природный памятник хранит свидетельства о важных исторических событиях.

"Зеленые насаждения являются убежищем для биоразнообразия, включая птиц и диких животных, таких как рыжие белки ... в саду собрана коллекция редких растений и видов со всего мира, которые изучают ученые" - делится впечатлениями автор.



Представительница НПО Peli Can Live рассказала о важности проекта, который заключается в разработке системы полива для сада и кампании поддержки отопления теплиц. Это особенно актуально на фоне прошлых и будущих российских бомбардировок, в результате чего нарушаются поставки электроэнергии.



Глобальное потепление уже калечит деревья в саду - из-за повышения температуры и засухи деревья истощаются, поэтому уменьшается их способность защищаться от болезней и насекомых. Такая же беда постигла ясени не только в Украине или в Великобритании, но и по всей Европе.



Без исправной работы новой ирригационной системы, древесным насаждениям в огромном парке в сердце Киева грозит вымирание.



Еще один вид, который под угрозой вымирания - гинкго. Это символическое растение в ботаническом саду, ведь здесь растет дерево, которым почтили память молодого лесника и эко активиста Семена Обломея, который с первых дней полномасштабного вторжения рф ушел на фронт и погиб в результате авиаудара.



К сожалению, жертв российской агрессии много.

"Студенческая организация установила "Аллею Героев" на дорожке, которая выходит на Михайловский монастырь и реку Днепр. Вдоль дорожки размещены плакаты с указателями на саженцы, высаженные в честь погибших студентов; пока их пять. Большинство дат рождения приходится на конец девяностых годов, а все даты смерти - с февраля 2022 года. Будучи местом природной красоты, которое имеет историческое и духовное значение, сад продолжает придавать значение общине и теперь способствует памяти о жизни, потерянные на войне" - подмечает Файнс.



Растения ботанического сада обязаны многим волонтерам и активистам. Поскольку с началом войны многие сотрудники сада пошли воевать, а правительство перераспределило средства на первоочередные оборонные нужды, заведение не могло позволить себе нанимать новый персонал, а многомесячное прекращение работы значительно уменьшило поступление финансирования. Ботсад остается цветущим благодаря усилиям неравнодушных украинцев, которые пришли на помощь растениям и находили в этом утешение.



В частности, во время прошлогодних терактов рф по энергетической инфраструктуре Киева волонтеры разжигали костер в бочках в теплице ботсада, чтобы сохранить от вымерзания растения. Однако сотни растений погибли на морозе. Этой зимой снова ожидаются отключения электроэнергии, поскольку Кремль продолжает наносить удары по украинской столице. Поддержание тепла в теплице усилиями волонтеров - это борьба с экоцидом и энергоцидом агрессора.



О том, что действия рф стоит квалифицировать именно как экоцид, пока говорят лишь некоторые страны, однако поскольку вторжение проваливается, а российская армия раздроблена, Кремль прибег к стратегии нетрадиционной войны, которая предусматривает умышленное разрушение окружающей среды, например, нацеливание на химические заводы и подрыв Каховской дамбы.