Как COVID-19 влияет на пилотов: длительный карантин приводит к учащению ошибок

Когда большинство стран почти на год закрылось на карантин, многие пилоты остались без работы. Сейчас, когда авиасообщение постепенно возобновляется, было замечено, что пилоты стали допускать больше ошибок, чем до пандемии.

В одном случае пилот при взлете не включил второй двигатель, в другом случае – при заходе на посадку другой пилот поздно вспомнил, что не выпустил шасси. В обоих случаях эти ошибки могли привести к катастрофам.

Перерыв в работе более 6 месяцев привел одного капитана к тому, что после взлета он повел самолет в неверном направлении.

Все перечисленные ошибки были совершены буквально в течение нескольких месяцев в авиакомпаниях США. Причиной таких недочетов пилоты называли недостаточное количество полетов (практики) во время карантина.

Решение возникшей проблемы видится в переобучении пилотов и курсах повышения квалификации. Чтобы сократить количество вероятных катастроф, Международная организация гражданской авиации, Международная ассоциация воздушного транспорта и главный авиационный регулирующий орган Европы разработали подробные обучающие руководства для помощи авиакомпаниям в возвращении пилотов в воздух.