Каховское водохранилище сократилось на 50% - Укргидроэнерго

18:05 13 июня Киев, Украина

Площадь Каховского водохранилища по состоянию на 12 июня сократилась на 50%, как сообщила 13 июня компания Укргидроэнерго.

"На данный момент, по состоянию на 12 июня, площадь водохранилища уменьшилась на половину. Согласно нашим оценкам, объем воды в Каховском водохранилище на 60-70% ниже, чем до возникновения происшествия", - отметил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.



Падение уровня воды в водохранилище ниже критической отметки около 3 метров может привести к серьезным последствиям.

"Мы надеемся, что нижнее гидротехническое сооружение не пострадало. В этом случае уровень воды в Каховском водохранилище сможет оставаться в пределах 6-7 метров. Если сооружение повреждено, оно будет находиться в критической зоне", - заявил Сирота.

Восстановление водоснабжения Крымского полуострова может занять время до лета следующего года.