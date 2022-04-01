Кафиры обстреляли эвакуационный автобус из Лисичанска

17:03 01 апреля Киев, Украина

Российские военные обстреляли эвакуационный автобус, который вез мирных граждан из Лисичанска . Люди, к счастью, не пострадали.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний – ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", - написал он в Telegram.



Гайдай добавил, что никто не пострадал. Все эвакуированные были доставлены к железнодорожным вокзалам.



"Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей – около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", - отметил глава ОВА.