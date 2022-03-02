Кадыров опубликовал видео военной техники и солдат, отправившихся в Украину

11:00 02 Март Киев, Украина

Кадыров опубликовал видео с новой колонной военной техники: “Чувствуете дух патриотов , которые идут защищать украинский народ ?! Берегитесь нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас , не стесняясь обманываете украинский народ , говоря , что вы будете их защищать . Настолько вы мерзкие !!! Вы не жили храбро , не бились отважно и умрете вы недостойно !”

“Нацики, бандеровцы и шайтаны ( называющие себя «чеченцами») мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить , в одном месте и зараз !”