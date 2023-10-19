Качество водоснабжения в Николаеве ухудшится зимой - Ким

Качество водоснабжения в городе Николаеве в зимний период ухудшится, однако продолжается поиск решений данной проблемы.
Эту информацию озвучил Виталий Ким, председатель областной военной администрации, в ходе своего выступления.
Ким отметил, что на данный момент ситуация с водоснабжением в Николаеве лучше, чем в предыдущем году, несмотря на наличие технической воды в системе. Зимой качество воды ухудшится примерно на два месяца. В рамках устранения этой проблемы ведется активная работа с целью обеспечить надежное водоснабжение города и улучшить качество питьевой воды.
По словам Кима, возможные решения существуют, но реализация их зависит от доступных ресурсов и времени.
Эту информацию озвучил Виталий Ким, председатель областной военной администрации, в ходе своего выступления.
Ким отметил, что на данный момент ситуация с водоснабжением в Николаеве лучше, чем в предыдущем году, несмотря на наличие технической воды в системе. Зимой качество воды ухудшится примерно на два месяца. В рамках устранения этой проблемы ведется активная работа с целью обеспечить надежное водоснабжение города и улучшить качество питьевой воды.
По словам Кима, возможные решения существуют, но реализация их зависит от доступных ресурсов и времени.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии