Кабмину поручено ввести запрет на публичную рекламу лекарств и медпрепаратов

08:07 19 августа Киев, Украина

Пожалуй, нигде в мире нет такого «сведущего» в медицине населения, как в Украине. Безграмотно используя антибиотики, люди наносят колоссальный вред не только себе, но и всему человечеству. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) намерен прекратить практику самолечения украинцев. Для этого Кабмину поручено наложить мораторий на какую-либо публичную рекламу лекарств и медпрепаратов. Об этом в среду, 18 августа говорится в решении СНБО, которое подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, Кабмин должен установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации: лекарственных средств, медицинских изделий; методов профилактики; методов диагностики; методов лечения и реабилитации.

Кроме того, правительство обязано обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и за назначением пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Принятие этих мер, как считают в СНБО, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет.