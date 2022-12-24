Кабмин вынужденно урежет зарплаты бюджетникам

08:30 24 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров в 2023 году снизит расходы на оплату труда работникам бюджетного сектора на 27%. Об этом в пятницу, 23 декабря, говорится на сайте Минфина.

Отмечается, что вызовы, с которыми Украина сталкивается из-за войны, заставляют правительство экономить и направлять средства на оборону и безопасность. Также говорится о необходимости учитывать потребности финансирования новых категорий расходов, связанных с войной, в том числе оказания социальной помощи ВПЛ и ветеранам войны, восстановления и преодоления последствий агрессии россии.

"Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение - уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом", - сообщили в Минфине.

Достичь сокращения расходов более чем на четверть планируется как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и сокращением работников.

Кроме того, правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам.

Отметим, в декабре денежное довольствие украинских военнослужащих вырастет на 37% по сравнению с ноябрем.