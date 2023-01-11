Кабмин ввел ограничение на продажу квартир в новостройках

Кабинет Министров Украины ввел ограничения на продажу квартир в новостройках во всех украинских городах, сообщили на сайте правительства.
/>Кабмин принял постановление об ограничениях для застройщиков 3 января 2023 года. Согласно ему, застройщик не может продать все квартиры в доме, если он не введен в эксплуатацию.
Для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова было установлено ограничение 10%. То есть в доме, еще не сданном в эксплуатацию, можно продать только 90% квартир.
Для других украинских городов было установлено ограничение 5%.
Закон «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» вступил в силу 10 октября 2022 года. Он предусматривает ограничение прав на определенную долю площадей с целью гарантировать, что дом (ЖК) таки достроят.
/>Кабмин принял постановление об ограничениях для застройщиков 3 января 2023 года. Согласно ему, застройщик не может продать все квартиры в доме, если он не введен в эксплуатацию.
Для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова было установлено ограничение 10%. То есть в доме, еще не сданном в эксплуатацию, можно продать только 90% квартир.
Для других украинских городов было установлено ограничение 5%.
Закон «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» вступил в силу 10 октября 2022 года. Он предусматривает ограничение прав на определенную долю площадей с целью гарантировать, что дом (ЖК) таки достроят.
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