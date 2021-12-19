Кабмин вернул студентам прежний порядок выплаты стипендий

13:07 04 Декабрь Киев, Украина

Хотя прожить сейчас в Украине на студенческую стипендию по-прежнему не реально, для многих студентов эти деньги являются большой поддержкой и дают ощущение самостоятельности. Буквально полгода назад многие студенты лишились стипендии не по своей вине. И вот, наконец, Кабмин внес изменения в порядок назначения и выплаты стипендий. Возвращается норма о количестве получателей стипендий, которая ранее была уменьшена правительством. Постановление обнародовано на Правительственном портале.

Отмечается, что каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.

Кабмин вернул норму, которая была установлена ранее, но была снижена до 35-40% постановлением от 1 сентября 2021 г. № 933.