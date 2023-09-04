Кабмин утвердил размер ежемесячных доплат для защитников

20:59 09 августа Киев, Украина

Кабмин утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, стражей порядка и спасателей на время военного положения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны. Сегодня на внеочередном заседании Правительства приняли постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей", — написал он в Телеграм.

По словам премьера, на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн в месяц.

"Для лиц, осуществляющих оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. грн. А для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн", — написал Шмыгаль.

Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.