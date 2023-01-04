Кабмин упростил систему ввоза в Украину гражданских беспилотников

09:30 04 января Киев, Украина

Кабинет министров разрешил ввозить в Украину беспилотники через границу без оформления гарантийных писем, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Соответствующее решение касается гражданских дронов и беспилотников двойного назначения, передающих международные доноры. Оно будет действовать во время военного положения.



По решению Кабмина пропуск через таможенную границу Украины беспилотников и запчастей к ним осуществляется по месту пересечения границы. Лицо, перевозящее летательные аппараты должно подать в бумажной или электронной форме заполненную декларацию.



На период войны при ввозе таможенники не потребуют гарантийных писем и не будут применять нетарифное регулирование — лицензирование и квотирование.



Ранее министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, а также планирует разработать боевые модели дронов, способные атаковать беспилотники, которые россия использует во время своего вторжения.



Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил , что начиная с сентября украинская противовоздушная оборона уничтожила более 420 российских ракет и 430 дронов-камикадзе.