Кабмин упростил правила госрегистрации транспортных средств

Кабинет Министров Украины сегодня принял законопроект о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.
Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.
Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.
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