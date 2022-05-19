Кабмин упростил правила госрегистрации транспортных средств

16:00 16 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров Украины сегодня принял законопроект о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.