Кабмин упростил правила госрегистрации транспортных средств

16:00 16 декабря Киев, Украина

Кабинет Министров Украины сегодня принял законопроект о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.



Об этом сообщил министр внутренних дел Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков