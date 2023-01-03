Кабмин принял постановление о поддержке людей, нуждающихся в реабилитации

Правительство Украины приняло постановление, призванное упростить и улучшить обеспечение медицинскими изделиями, в том числе вспомогательными средствами реабилитации для людей с ограничениями повседневного функционирования.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Постановлением в частности предусматривается обеспечение пострадавших
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Постановлением в частности предусматривается обеспечение пострадавших
- физической и реабилитационной медициной, физической терапией, эрготерапией, психологической помощью, протезированием-ортезированием, соответствующими медизделиями;
- вспомогательными средствами для самообслуживания и личного ухода (например, ДЗ для туалета);
- вспомогательными средствами для активности и участия, связанные с личной мобильностью и транспортировкой (например, ДЖД, ходунками-рамами, ходунками на колесах, колесными креслами с ручным управлением, креслами-каталками).
Кроме того, соответствующее постановление Кабмина создает
- возможность обеспечения протезами и ортезами, а также другими вспомогательными средствами реабилитации находящегося в больнице человека;
- необходимость участия в таком обеспечении мультидисциплинарной команды;
- возможность бесплатного проката вспомогательных средств для выписываемых пациентов;
форму индивидуального реабилитационного плана
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