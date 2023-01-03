Кабмин принял постановление о поддержке людей, нуждающихся в реабилитации

09:22 03 января Киев, Украина

Правительство Украины приняло постановление, призванное упростить и улучшить обеспечение медицинскими изделиями, в том числе вспомогательными средствами реабилитации для людей с ограничениями повседневного функционирования.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Постановлением в частности предусматривается обеспечение пострадавших
  • физической и реабилитационной медициной, физической терапией, эрготерапией, психологической помощью, протезированием-ортезированием, соответствующими медизделиями;
  • вспомогательными средствами для самообслуживания и личного ухода (например, ДЗ для туалета);
  • вспомогательными средствами для активности и участия, связанные с личной мобильностью и транспортировкой (например, ДЖД, ходунками-рамами, ходунками на колесах, колесными креслами с ручным управлением, креслами-каталками).
Кроме того, соответствующее постановление Кабмина создает
  • возможность обеспечения протезами и ортезами, а также другими вспомогательными средствами реабилитации находящегося в больнице человека;
  • необходимость участия в таком обеспечении мультидисциплинарной команды;
  • возможность бесплатного проката вспомогательных средств для выписываемых пациентов;
    форму индивидуального реабилитационного плана
"Из-за войны в Украине растет количество раненых как защитников, так и гражданских, нуждающихся в дальнейшей реабилитации в медицинских учреждениях. Должны сделать все, чтобы максимально упростить процесс их реабилитации и помочь им вернуться к обычной активной жизни", — прокомментировал принятие постановления глава Минздрава Виктор Ляшко.