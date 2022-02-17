Кабмин планирует разрешить въезд для иностранцев

Как стало известно, Кабинет Министров Украины планирует разрешить въезд для иностранных граждан. Граница Украины для них будет открыта при выполнении ряда определенных требований. О готовящемся решении сообщило сегодня издание «Европейская правда».

Как ожидается, с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе. Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

По данным издания, иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для украинцев действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии.

Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа. Позже правительство также запретило иностранцам транзитный проезд.