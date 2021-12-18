Кабмин намерен упростить получение субсидий

Кабинет министров Украины принял решение упростить порядкок предоставления жилищных субсидий отдельным категориям граждан. В частности, данные изменения коснутся наименее защищенных слоев населения.
Таким образом, люди, оставшиеся без тепла и газа в результате агрессии России, могут рассчитывать на помощь государства.
Жителям таких населенных пунктов будут начисляться субсидии (в период отопительного сезона) согласно социальным нормативам потребления электроэнергии, которую сейчас используют вместо стандартных отопительных ресурсов пострадавшие.
Льготные условия предназначены для тех, кто является:
Таким образом, люди, оставшиеся без тепла и газа в результате агрессии России, могут рассчитывать на помощь государства.
Жителям таких населенных пунктов будут начисляться субсидии (в период отопительного сезона) согласно социальным нормативам потребления электроэнергии, которую сейчас используют вместо стандартных отопительных ресурсов пострадавшие.
Льготные условия предназначены для тех, кто является:
- Собственниками транспортных средств, эксплуатируемых более пяти лет, а также оцениваемых в размере суммы менее четырех минимальных заработных плат;
- Матерями, остающимися в декретном отпуске по уходу за ребенком до наступления шести лет;
- Гражданами, которые приобрели недвижимость за счет средств из местных или государственных бюджетов.
- Кроме этого, при определении права лиц на получение начисления субсидий не учитываются жилые помещения городского типа и те, на которых оформлено завещание.
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