Кабмин намерен упростить получение субсидий

09:01 06 Декабрь Киев, Украина

Кабинет министров Украины принял решение упростить порядкок предоставления жилищных субсидий отдельным категориям граждан. В частности, данные изменения коснутся наименее защищенных слоев населения.



Таким образом, люди, оставшиеся без тепла и газа в результате агрессии России, могут рассчитывать на помощь государства.



Жителям таких населенных пунктов будут начисляться субсидии (в период отопительного сезона) согласно социальным нормативам потребления электроэнергии, которую сейчас используют вместо стандартных отопительных ресурсов пострадавшие.



Льготные условия предназначены для тех, кто является: