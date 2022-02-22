Кабмин изменил правила усыновления детей

10:40 27 Май Киев, Украина

Накануне Дня защиты детей решением Кабмина внесены изменения в правила усыновления детей, в частности, потенциальных усыновителей обяжут проходить спецкурсы.

Об этом в среду, 26 мая, информирует пресс-служба КМУ.

В Украине в 2020 году усыновили 2047 детей. В 1890 случаях усыновления осуществили граждане Украины, в 18 - граждане стран СНГ, в 139 - граждане других государств.

Согласно новым правилам, усыновителями смогут стать лица с инвалидностью. В то же время, для реализации своего права им придется пройти экспертизу и доказать, что болезнь не будет препятствовать выполнению родительских обязанностей.



Также, вводится норма о том, что усыновитель не может быть больше чем на 45 лет старше усыновляемого. Если усыновить ребенка хочет семейная пара, то принимается во внимание возраст младшего из супругов.

"Из списка потенциальных усыновителей исключаются дискредитированные патронатные воспитатели и обидчики, которые стоят на учете в Нацполиции. Также не смогут взять приемного ребенка лица, которые живут одной семьей с людьми из черного списка усыновителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, обязательным условием для усыновления является прохождение специальных курсов.