К захвату земли в парке Нивки причастен известный застройщик, - активисты

11:04 07 Декабрь Киев, Украина

Часть территории парка "Нивки" в Шевченковском районе Киева захватила компания KAN Development, основателем которой является известный застройщик Игорь Никонов.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества «Рыцари города».



По данным активистов, якобы застройщик Никонов для своего ЖК «Файн Таун» хочет протащить 8 км коллектора для сбора нечистот. Именно для этого нужен участок земли в парке. Отмечается, что никаких документов на землю у застройщика нет.



Жители Нивок и активисты бьют тревогу, ведь, по их мнению, нечистоты будут сливать в реку Сырец, которая и так в ужасном состоянии.



Они заявляют, что без согласования с обществом никто ничего в парке «Нивки» не построит.



Как мы уже писали, на прошлой неделе неизвестные захватили часть территории парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева.



Местные жители разрушили часть забора в знак протеста против незаконных действий неизвестных лиц.



Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» требует снести самовольно установленный забор. Соответствующее предписание было издано 4 декабря.