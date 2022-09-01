К учебному году готовы более 40% школ

К новому учебному году готов 41% учебных заведений. В этих школах обустроены укрытия. Полтора месяца назад таких учебных заведений было 11%.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Высокие показатели готовности к образовательному процессу в очной форме во Львовской области – 83%, в Черновицкой – 78% и в Киеве – 68%.
Другие области продолжают создавать надлежащие и безопасные условия в учебных заведениях для обучения офлайн.
По словам министра, спецкомиссии провели обследование в 86% школ, из них у почти половины (48%) есть защитные сооружения.
Другие области продолжают создавать надлежащие и безопасные условия в учебных заведениях для обучения офлайн.
По словам министра, спецкомиссии провели обследование в 86% школ, из них у почти половины (48%) есть защитные сооружения.
Директора, по его словам, могут предложить организовать родительское собрание, которое традиционно проводится перед началом нового учебного года, в защитных сооружениях.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что за каждым заведением закрепили спасателя, который будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году.
Специалисты, закрепленные за учебными заведениями, с 1 сентября будут дежурить в школах, обучать и помогать участникам образовательного процесса во время воздушных тревог.
Специалисты, закрепленные за учебными заведениями, с 1 сентября будут дежурить в школах, обучать и помогать участникам образовательного процесса во время воздушных тревог.
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