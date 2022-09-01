К учебному году готовы более 40% школ

15:30 17 августа Киев, Украина

К новому учебному году готов 41% учебных заведений. В этих школах обустроены укрытия. Полтора месяца назад таких учебных заведений было 11%.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Высокие показатели готовности к образовательному процессу в очной форме во Львовской области – 83%, в Черновицкой – 78% и в Киеве – 68%.



Другие области продолжают создавать надлежащие и безопасные условия в учебных заведениях для обучения офлайн.



По словам министра, спецкомиссии провели обследование в 86% школ, из них у почти половины (48%) есть защитные сооружения.

“Очень важно, чтобы родители имели возможность воочию убедиться, что их детям будет безопасно находиться в учебных заведениях. Поэтому призываю директоров школ предоставить возможность родителям увидеть условия пребывания учащихся в укрытиях в случае сигнала Воздушная тревога и быть в постоянной коммуникации с ними", – написал Шкарлет.

Директора, по его словам, могут предложить организовать родительское собрание, которое традиционно проводится перед началом нового учебного года, в защитных сооружениях.