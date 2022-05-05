К первому сентября многодетным семьям выплатят по 2 тысячи на ребенка

14:35 04 августа Киев, Украина

Для того, чтоб помочь многодетным семьям собрать детей к новому учебному году, на каждого ребенка им будет выплачено по 2 000 гривен.

Об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.



Общий размер программы составит около 290 млн грн. Помощь получат почти 145 тысяч детей.



"Средства должны быть выплачены уже в этом месяце", - написал Премьер-министр.



Отмечается, что единовременная денежная помощь будет назначаться на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа 2021 года достиг возраста 6-18 лет (включительно).