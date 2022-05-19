К концу следующего года в Киеве появятся две новые станции метро

16:33 17 декабря Киев, Украина

Избранный на второй срок мэр Киева Виталий Кличко , пообещал к концу следующего года открыть в столице две дополнительные станции метро.



Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году.