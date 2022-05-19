К концу следующего года в Киеве появятся две новые станции метро
16:33 17 декабря Киев, Украина
Избранный на второй срок мэр Киева Виталий Кличко
, пообещал к концу следующего года открыть в столице две дополнительные станции метро.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году.
"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии