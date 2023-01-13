К "Армии восстановления" присоединились 4 500 безработных - Минэкономики

17:12 13 января Киев, Украина

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" присоединились уже почти 4,5 тысяч безработных из девяти регионов Украины.



Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны, и уже с января в Армию восстановление присоединилось почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 миллионов гривен. В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек, которые были длительное время - в среднем более четырех месяцев - без работы, получили ее", - рассказала Бережная.

По ее словам, за выполнение работ каждый из участников проекта получит оплату в размере не менее 6700 гривен.

"В частности, сейчас общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области - 1257 человек, Сумской - 887 человек, Киевской области - 809 человек", — отметила чиновник.

В целом, за выполнение таких работ безработные получили с момента старта проекта 29 миллионов гривен, добавили в Минэкономики



В пресс-службе министерства напомнили, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.



Чаще людей привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог; строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб; заготовки дров для военных и населения; разгрузка и фасовка гуманитарной помощи; предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.