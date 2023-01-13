К "Армии восстановления" присоединились 4 500 безработных - Минэкономики

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" присоединились уже почти 4,5 тысяч безработных из девяти регионов Украины.
Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба министерства.
Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба министерства.
По ее словам, за выполнение работ каждый из участников проекта получит оплату в размере не менее 6700 гривен.
В целом, за выполнение таких работ безработные получили с момента старта проекта 29 миллионов гривен, добавили в Минэкономики.
В пресс-службе министерства напомнили, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.
Чаще людей привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог; строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб; заготовки дров для военных и населения; разгрузка и фасовка гуманитарной помощи; предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.
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