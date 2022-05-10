К 30-летию Независимости парашютисты станцуют в небе гопак

21:08 09 августа Киев, Украина

В честь Дня Независимости Украины запланировано уникальное масштабное шоу, парашютисты синхронно с танцорами на земле, исполнят элементы гопака в небе.

Об этом сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко.

"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины - «Украинский гопак - на земле и в небе». ПУ «Новый театр» как главный организатор проекта подписал главное соглашение с Украинским культурным фондом", - отмечают организаторы мероприятия.

Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев «Гопак».

"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль «Вихиляси», в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру «30» и «Сердце». Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымами", - отметили организаторы.

Уникальное масштабное мультидисциплинарное культурно-художественное событие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в с. Майское.