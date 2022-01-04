К 30-летию Независимости Украины в Буче откроют уникальную Академию спорта

Под Киевом приближаются к завершению строительные работы в отношении уникальной в своем роде Академии спорта.
Об этом сообщила Киевская ОГА.
Отмечается, что многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, проведение занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. Кроме этого, в нем будут проводиться занятия по физической культуре местных школ.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы на объекте выполнили на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнено.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы на объекте выполнили на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнено.
В частности, построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и площадка для занятий по street-файту. В дальнейшем предусмотрено строительство спортивного блока в комплексе со зданиями общеобразовательной школы №2
Объект планируют открыть к 30-й годовщине Независимости Украины.
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