К 30-летию Независимости Украины в Буче откроют уникальную Академию спорта

10:37 23 Апрель Киев, Украина

Под Киевом приближаются к завершению строительные работы в отношении уникальной в своем роде Академии спорта.

Об этом сообщила Киевская ОГА.

"Академия, общая стоимость которой составляет 111 517 240 тыс. грн, реализуется в рамках национальной программы "Большая стройка" . Ее уникальность заключается в том, что воспользоваться услугами смогут как участники международных, государственных и областных соревнований, так и 57 тысяч населения Бучанской общины. При проектировании были учтены потребности маломобильных посетителей: устроены пандусы, санузлы, необходимые параметры дверных проемов. Это позволит проводить спортивные мероприятия и соревнования лиц с инвалидностью", - заявил заместитель главы Киевской ОГА Андрей Лисовык.

Отмечается, что многофункциональный спортивный комплекс будет использоваться для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения, проведение занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. Кроме этого, в нем будут проводиться занятия по физической культуре местных школ.



Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" работы на объекте выполнили на 75%. Возведено двухэтажное здание, частично выполнены внешние инженерные сети, почти закончены канализация и водоснабжение, завершены теплоснабжения и обустройство системы пожаротушения. Большинство внутренних строительных работ уже также выполнено.



В частности, построены два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, многофункциональная площадка и площадка для занятий по street-файту. В дальнейшем предусмотрено строительство спортивного блока в комплексе со зданиями общеобразовательной школы №2



Объект планируют открыть к 30-й годовщине Независимости Украины.